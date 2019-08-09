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Новые взрывы прогремели на военном складе под Красноярском

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Фото: РИА Новости/Ольга Халманова
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По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа. Информацию подтвердил главврач межрайонной центральной больницы Денис Лебедев, сообщает ТАСС.

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По его словам, в лечебное учреждение поступили пять человек, один из них был отпущен домой. У остальных зафиксированы травмы средней степени тяжести. В настоящее время пациенты находятся в стабильном состоянии, рассказал главврач больницы.

Как заявил агентству источник, знакомый с ситуацией, причиной новых взрывов на складе под Красноярском стало попадание молний. По данным оперативного штаба, на территории объекта в непосредственной близости от личного состава произошли две самопроизвольные детонации боеприпасов.

В настоящее время жителей, расположенных рядом со складом населенных пунктов, вывозят в пункты временного размещения в поселок Малиновка. Однако, как отметили в штабе, людей эвакуируют из-за дождей, так как после первого инцидента со взрывами их дома были повреждены и стали непригодны для нахождения в них в непогоду.

По данным других источников, в результате новых взрывов на складе боеприпасов возобновился пожар. При этом в региональном управлении МЧС России в беседе с «Известиями» не смогли подтвердить информацию о ЧП на военном объекте. По словам представителя ведомства, данные о взрывах и пожаре пока не поступали.

5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. Спустя два дня замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению. Глава Минобороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов в течение двух недель.

Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.

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