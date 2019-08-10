Жертвами взрыва бензовоза в Танзании стали 60 человек

По меньшей мере 60 человек погибли при взрыве бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании, еще 70 пострадали. Об этом в субботу, 10 августа, сообщила местная газета The Citizen со ссылкой на полицию.

По данным издания, среди погибших и пострадавших преимущественно местные жители, которые собирали вылившееся из перевернувшегося бензовоза топливо.

По словам очевидцев, взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся вокруг бензовоза мужчин закурил сигарету.

В настоящее время пожарные ликвидируют последствия ЧП.

В начале июля сообщалось, что более 60 человек стали жертвами взрыва бензовоза в нигерийском штате Бенуэ.