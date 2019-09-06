Женщина пострадала при взрыве газа в Кузбассе

Женщина госпитализирована после взрыва газа в Ленинске-Кузнецком. Пострадавшая получила ожоги 60% поверхности тела.

Инцидент произошел в частном доме. По предварительной версии, взорвался газовый баллон. В результате происшествия пострадала одна женщина. Ее доставили в местную больницу, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на VSE42.Ru.

Пациентке необходима транспортировка в ожоговый центр, однако пока ее состояние тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области установили причину взрыва газа, который уничтожил частный дом. Газовоздушная смесь воспламенилась из-за электрической искры от водяного насоса. Семья из четырех человек не пострадала.