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Жительница Мичуринска выплатит 1 млн рублей за взрыв газа в многоэтажке

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В Мичуринске состоялся суд над 20-летней местной жительницей, по вине которой произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Девушка должна будет возместить весь причиненный ущерб.

Инцидент произошел 1 мая 2018 года в четырехэтажном доме в микрорайоне Кочеткова. Девушка вдохнула газ из баллона и потеряла сознание, не успев закрыть вентиль. В результате произошел взрыв и пожар, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Спасатели эвакуировали 25 человек. В результате происшествия пострадала только сама подсудимая.

Общую сумму причиненного ущерба оценили более чем в 1 млн рублей. Суд обязал полностью возместить его и приговорил девушку к 150 часам обязательных работ.

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