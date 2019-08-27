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Дом разрушился в результате взрыва газа в ЕАО

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Частный дом в Еврейской автономной области значительно пострадал в результате взрыва газа в подвале. Спасатели приступили к разбору разрушенного здания.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в поселке Волочаевка-2 Смидовичского района. По предварительной версии, причиной происшествия стало воспламенение газа из-за искры от насосного оборудования в подвальном помещении. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

Информации о пострадавших нет. Дом получил значительные повреждения. Спасатели помогли семье из четырех человек, проживавшей в доме, вынести уцелевшие вещи, после чего приступили к разбору конструкций. Кроме того, проверку на месте проводят сотрудники следственного комитета.

Пострадавшая семья будет временно размещена у родственников.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в частном доме в Алтайском крае.

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