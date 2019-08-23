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Жильцы вернулись в свой дом после взрыва газа в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле жильцы дома, где в июне произошел взрыв газа, смогли вернуться в свои квартиры. В здании проведены работы для укрепления конструкций.

За два месяца рабочие заменили окна и электрощитовые, восстановили проводку и обновили фасад. Также в доме усилили несущие конструкции. Проблемы возникли с одной квартирой на пятом этаже. Владелица помещения не хотела пускать в квартиру рабочих. Добиваться разрешения подрядчику пришлось в суде, за это время рабочие сделали двойное укрепление соседних конструкций. Об этом сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на «Все новости».

Согласно заключению экспертизы, на текущий момент дом пригоден для проживания и не представляет опасности.

Взрыв в жилом доме на Черноисточинском шоссе произошел 10 июня. Вслед за хлопком газа на четвертом этаже последовал пожар. Три квартиры получили серьезные повреждения. В результате взрыва два человека погибли. Сотрудники МЧС сообщили об угрозе обрушения, в связи с чем жильцы были расселены.

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