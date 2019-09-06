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Искра от водяного насоса стала причиной взрыва дома в ЕАО

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В Еврейской автономной области установили причину взрыва газа, в результате которого практчески уничтожен частный жилой дом. Происшествие вызвала искра, возникшая при срабатывании водяной насосной станции.

По данным МЧС, в результате взрыва частный дом в поселке Волочаевка-2 стал непригодным для проживания, без жилья осталась семья из четырех человек. Спасатели до фундамента разобрали дом, чтобы исключить его обрушение. В ходе проверки было установлено, что собственник хранил в герметичном подвале баллоны с горючими газами. В МЧС уточнили, что такой вариант недопустим, помещение должно быть проветриваемым. Хозяин дома самостоятельно подключил баллон к плите. При этом, со слов жильцом, они могли не заметить утечку газа, так как не заходили в подвал. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Из-за электрической искры смесь газа воспламенилась, что привело к взрыву. Никто из жильцов не пострадал.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 27 августа. Спасатели помогли семье из четырех человек вынести уцелевшие вещи, никто из людей не пострадал.

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