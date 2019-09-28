Прямой эфир

МЧС запустило в соцсетях акцию против открытого огня на балконах

0
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС запускает в соцсетях всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!». Как пояснили в ведомстве 28 сентября, акция призвана привлечь внимание граждан к проблеме пожаров.

Тревожный звонок: в 675 школах не настроена пожарная сигнализация
По данным МЧС, сигнал с датчиков этих образовательных учреждений не поступает в подразделения экстренных служб

«Чтобы привлечь внимание населения к такой серьезной проблеме и напомнить, что веселье и отдых не должны приводить к жертвам, МЧС России запускает всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!» — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

В МЧС отметили, что с начала года в России произошло 1823 пожара на балконах и лоджиях, и эта цифра с каждый годом все выше. За последний год в таких возгораниях погибли 12 человек, еще 135 пострадали.

Большинство пожаров — 60% — были вызваны неосторожностью при курении, остальные 40% произошли из-за запуска петард, использования мангалов и приборов с неисправной проводкой.

Принять участие в акции может любой желающий. Ведомство предлагает поделиться в соцсетях историей о неосторожном обращении с огнем на балконе, которое привело к плачевным последствиям, и поделиться своим мнением. Публикацию можно дополнить фото или видео, сопроводив хэштегом #балконнедляогня.

С 1 октября в России вступают в силу новые правила противопожарной безопасности, которые накладывают запрет на испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в комнатах общежитий и номерах гостиниц. В частности, будет запрещено жарить шашлыки. За нарушение грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Ранее в ведомстве пояснили, что под запрет не попадает курение, но призвали быть осторожнее. Так, непотушенный окурок может вызвать серьезный пожар, из-за которого курильщика могут привлечь к уголовной ответственности, пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минздраве пояснили необходимость запрета курения на балконах
Джигурда высказался о запрете курения на балконе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019