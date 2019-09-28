МЧС запустило в соцсетях акцию против открытого огня на балконах

МЧС запускает в соцсетях всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!». Как пояснили в ведомстве 28 сентября, акция призвана привлечь внимание граждан к проблеме пожаров.

«Чтобы привлечь внимание населения к такой серьезной проблеме и напомнить, что веселье и отдых не должны приводить к жертвам, МЧС России запускает всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!» — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

В МЧС отметили, что с начала года в России произошло 1823 пожара на балконах и лоджиях, и эта цифра с каждый годом все выше. За последний год в таких возгораниях погибли 12 человек, еще 135 пострадали.

Большинство пожаров — 60% — были вызваны неосторожностью при курении, остальные 40% произошли из-за запуска петард, использования мангалов и приборов с неисправной проводкой.

Принять участие в акции может любой желающий. Ведомство предлагает поделиться в соцсетях историей о неосторожном обращении с огнем на балконе, которое привело к плачевным последствиям, и поделиться своим мнением. Публикацию можно дополнить фото или видео, сопроводив хэштегом #балконнедляогня.

С 1 октября в России вступают в силу новые правила противопожарной безопасности, которые накладывают запрет на испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в комнатах общежитий и номерах гостиниц. В частности, будет запрещено жарить шашлыки. За нарушение грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Ранее в ведомстве пояснили, что под запрет не попадает курение, но призвали быть осторожнее. Так, непотушенный окурок может вызвать серьезный пожар, из-за которого курильщика могут привлечь к уголовной ответственности, пишет «Газета.ру».