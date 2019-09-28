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В Минздраве пояснили необходимость запрета курения на балконах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Минздраве России положительно оценивают запрет на курение и использование открытого огня на балконах квартир. Об этом 28 сентября рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.

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«На каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Но убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов — пожар», — написал он.

Салагай отметил, что пострадать от курения в квартире могут даже те граждане, которые не употребляют табак. Например, если курильщик выбросит в окно непотушенный окурок, который ветром занесет на нижние этажи. Если возле окна окажется что-то легковоспламеняющееся, то пожара не избежать.

Также замминистра напомнил, что многие родители оставляют маленьких детей на балконе во время дневного сна, чтобы те могли поспать на свежем воздухе.

«Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении», — подчеркнул Салагай.

С 1 октября в России будет запрещено испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в комнатах общежитий и номерах гостиниц. Запрет накладывается в том числе на зажигание свечей, курение и приготовление шашлыков. Также вступят в силу новые правила противопожарной безопасности в кинотеатрах и больницах. Размер штрафа для физических лиц достигает 5 тыс. рублей.

Как пояснил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, инициатива направлена на формирование культуры курения. Он отметил, что непотушенный окурок может стать причиной серьезного пожара и повесить на курильщика уголовную ответственность.

Ужесточение законодательства поддержал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он отметил, что от курения и приготовления шашлыков страдают окружающие, ведь им приходится дышать загрязненным воздухом.

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