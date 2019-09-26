В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах

В МЧС прокомментировали принятые правительством России новые требования, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности. Согласно документу запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Новые правила вступят в силу с 1 октября.

В ведомстве пояснили, что к ответственности будут, по большей части, привлекаться курильщики, если их действия приведут к пожару.

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев пояснил, что «это рассчитано на то, чтобы сформировать культуру курения».

«Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир», — цитирует его РЕН ТВ.

Еникеев добавил, что люди не должны жарить на балконе шашлык, кидать петарды и зажигать свечи.

За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного Кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей, либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

26 декабря 2018 года стало известно, что Минздрав планирует постепенный вывод табачных изделий с рынка после 2050 года. При этом в рамках антитабачной концепции предусмотрено снижение распространения потребления табака среди населения до 5% к 2050 году.