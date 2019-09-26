МЧС подтвердило запрет на курение на балконах с 1 октября

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях жилых домов с 1 октября. Об этом 26 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Собеседник агентства уточнил, что «запрет касается курения на балконах».

Ранее в этот же день в пресс-службе МЧС заявили, что с 1 октября текущего года будет запрещено испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в комнатах общежитий и нoмерах гостиниц. Проект противопожарной безопасности подразумевает также запрет зажигание свечей, жарку шашлыков на балконах жилых объектов. Также вступят в силу новые правила противопожарной безопасности в кинотеатрах и больницах.

26 декабря 2018 года стало известно, что Минздрав планирует постепенный вывод табачных изделий с рынка после 2050 года. При этом в рамках антитабачной концепции предусмотрено снижение распространения потребления табака среди населения до 5% к 2050 году.

По словам заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая, проект антитабачной концепции предполагает максимальное снижение показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

19 декабря 2018 года эксперты заявили, что в 2019 году цены на сигареты вырастут в РФ примерно на 10%.

31 мая сообщалось, что Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, поскольку их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.