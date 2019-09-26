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Россиянам запретят курить и жарить шашлыки на балконах с 1 октября

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Фото: Global Look Press/imagebroker
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Российское правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Отмечается, что запрет вступит в силу с 1 октября.

Также правительство одобрило новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Теперь перед сеансами в кинозалах зрителей будут информировать о действиях в случае пожара, а палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.

31 мая сообщалось, что Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, поскольку их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.

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