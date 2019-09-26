Девять человек пострадали во время пожара на востоке Москвы

В Москве при возгорании вещей в одной из комнат в хостеле на территории Измайловского кремля пострадали девять человек. Семеро из них госпитализированы. Одна женщина в тяжелом состоянии, она находится в коме. О погибших не сообщается. Огонь охватил 8 кв. м. Пожарные эвакуировали 15 жильцов гостиницы.