В Таиланде будут продавать сигареты в пачках без логотипов

Вся торговая сеть Таиланда официально перешла на безлоготипные пачки сигарет с 3 сентября. К концу недели цветные пачки с логотипами полностью уйдут с продаж. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости».

Новые сигаретные пачки теперь черного цвета с изображениями последствий курения, а название бренда напечатано небольшими белыми буквами. На самих сигаретах какие-либо надписи отсутствуют.

Новая мера по борьбе с курением призвана лишить сигареты привлекательности для курильщиков, особенно молодежи, говорится в заявлении минздрава Таиланда.

«Продавая сигареты, мы теперь ориентируемся только на схему размещения брендов на полках, и пока частенько приходится сначала брать пачку с полки, чтобы прочитать название бренда на ее крышке, иначе есть риск продать покупателю не то, что он просил», — сообщил агентству продавец в магазине.

Антитабачные меры применяются в России. В июле Министерство здравоохранения России ввело концепцию по борьбе с курением. В соответствии с ней к 2035 году ведомство планировало сократить количество курящих граждан с 22,5% до 21%.

30 мая сообщалось, что ежегодно в России более 300 тыс. человек умирают от причин, связанных с курением.