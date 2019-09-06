Прямой эфир

В Таиланде будут продавать сигареты в пачках без логотипов

0
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вся торговая сеть Таиланда официально перешла на безлоготипные пачки сигарет с 3 сентября. К концу недели цветные пачки с логотипами полностью уйдут с продаж. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости».

Дым без огня: традиционные сигареты хотят вытеснить девайсами
Экспертный совет ФАС предлагает сделать для электронных устройств исключение в своем варианте антитабачной концепции

Новые сигаретные пачки теперь черного цвета с изображениями последствий курения, а название бренда напечатано небольшими белыми буквами. На самих сигаретах какие-либо надписи отсутствуют.

Новая мера по борьбе с курением призвана лишить сигареты привлекательности для курильщиков, особенно молодежи, говорится в заявлении минздрава Таиланда.

«Продавая сигареты, мы теперь ориентируемся только на схему размещения брендов на полках, и пока частенько приходится сначала брать пачку с полки, чтобы прочитать название бренда на ее крышке, иначе есть риск продать покупателю не то, что он просил», — сообщил агентству продавец в магазине.

Антитабачные меры применяются в России. В июле Министерство здравоохранения России ввело концепцию по борьбе с курением. В соответствии с ней к 2035 году ведомство планировало сократить количество курящих граждан с 22,5% до 21%.

30 мая сообщалось, что ежегодно в России более 300 тыс. человек умирают от причин, связанных с курением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца
В США впервые запретят электронные сигареты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019