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Названы сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца

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Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger
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Даже заядлые курильщики после отказа от сигарет могут снизить риск развития сердечных заболеваний. К такому выводу пришли специалисты из Университета Вандербильта (США), результаты их исследования 20 августа приводит журнал JAMA.

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С 1954 года ученые изучали зависимость развития болезней сердца от продолжительности пристрастия к табаку. Исследование проводилось при участии почти 9 тыс. человек.

По итогам 60-летних наблюдений специалисты заявили, что даже если человек курил в течение 20 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39%, если не возвращаться к пагубной привычке более пяти лет.

При этом чтобы снизить риск болезней сердца до уровня человека, никогда не имевшего зависимость от сигарет, нужно отказаться от табака по меньшей мере на 25 лет.

Ранее в августе специалисты назвали продукты, которые помогут курильщикам уменьшить риск развития рака. Так, «защитить» от заболевания могут черника, яблоки, брокколи и некоторые другие продукты, богатые флавоноидами.

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