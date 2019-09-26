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Онищенко одобрил запрет на курение и готовку шашлыка на балконе

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах квартир, гостиниц и общежитий. По его словам, это более чем верное решение.

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«Например, вы живете на четвертом этаже, я живу на третьем. Я поставил мангал широкий, балкон, даже лоджия открытая, и я там развлекаюсь», — сказал депутат журналистам в четверг, 26 сентября.

Онищенко отметил, что в таком случае все люди, живущие сверху, дышат загрязненным воздухом.

«И плюс еще я курю на балконе — каждая сигарета, даже без шашлыка, выкуренная мной, несет вам вреда больше, чем мне», — добавил Онищенко.

Новый запрет должен вступить в силу с 1 октября. Также правительство одобрило новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Теперь перед сеансами в кинозалах зрителей будут информирoвать о действиях в случае пожара, а палаты для детей и тяжелобoльных будут размещаться преимущественно на первых этажах.

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