Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»

Районная прокуратура Новосибирской области добилась отмены локальных нормативных актов, которые устанавливали, что звонок дается только для учителя, и предусматривали наказания школьникам за «рецидив». В прокуратуре пояснили, что это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. По санитарным правилам, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, а в первом классе — 40 минут. Надзорное ведомство опротестовало 11 правовых актов, в результате чего противоречащие законодательству положения из них исключили.