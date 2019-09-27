Джигурда высказался о запрете курения на балконе

Актер Никита Джигурда высказался против запрета курить на балконах. Об этом он рассказал телеканалу «360».

«Это бред. Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах… Все равно выполнять никто не будет», — заявил артист.

Запрет на курение на балконах вступит в силу в России с 1 октября. Также будет запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в комнатах общежитий и номерах гостиниц. Помимо этого, на балконах нельзя будет зажигать свечи и жарить шашлыки. Документ о поправках в правила противопожарной безопасности подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В случае, если человек решит нарушить запрет, и из-за непотушенной сигареты произойдет пожар, против курильщика могут возбудить уголовное дело. Если не будут соблюдаться лишь правила противопожарного режима, нарушителя ждет административный штраф.

По словам доктора медицинских наук Елены Малышевой, врачи регулярно сталкиваются с историями, когда по вине курящих соседей страдают другие люди, в том числе малыши. В этой связи она полностью поддержала ужесточение законодательства в отношении курильщиков, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 27 сентября лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал введение запрета на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир.