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В Ростовской области полицейский застрелил угрожавшего патрулю мужчину

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил местного жителя, который открыл по патрулю огонь из пистолета. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета в среду, 4 декабря.

Инцидент произошел в Красном Сулине 3 декабря. Патруль остановил машину за нарушение. Во время оформления протокола к полицейским подошел посторонний мужчина и потребовал отпустить водителя. Заметив у него на поясе нож, сотрудники МВД потребовали предъявить документы. Мужчина игнорировал требования и достал пистолет, похожий на боевой. Он угрожал выстрелить и направил оружие в голову сотруднику.

Сотрудник полиции потребовал бросить оружие, затем сделал предупредительный выстрел в воздух. После того как оппонент проигнорировал его требования, полицейский сделал несколько выстрелов на поражение.

Следствие выясняет подробности случившегося.

Ранее 4 декабря в Перми ранее судимый 50-летний местный житель вышел на улицу с охотничьим ружьем и выстрелил в двух человек — мужчину и женщину. От полученных ранений женщина скончалась. Кроме этого, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, находившийся в служебном автомобиле.

По факту произошедшего СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»), ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа»).

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