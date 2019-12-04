Стрелявший в прохожих мужчина в Перми госпитализирован

Мужчина, устроивший стрельбу в Перми, госпитализирован. Об этом 4 декабря ТАСС сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

«В происшествии зафиксирована одна смерть. Госпитализированы три пострадавших: два — в удовлетворительном состоянии, один находится в операционной. (стрелок. — Ред.) госпитализирован», — заявили в ведомстве.

И.о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров уточнил, что нападавшего ранили в ходе задержания. По его словам, стрелок «находился в неадекватном состоянии».

В пресс-службе губернатора региона рассказали, что, по предварительным данным, в момент инцидента подозреваемый был в состоянии наркотического опьянения. В общей сложности он успел произвести восемь выстрелов, сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел ранним утром в этот же день в Орджоникидзевском районе Перми.

Ранее судимый 50-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья в своей квартире. После этого он вышел на улицу, где выстрелил в двух человек — мужчину и женщину. От полученных ранений женщина скончалась.

Кроме этого, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, находившийся в служебном автомобиле. Установлено, что злоумышленник владел охотничьим ружьем незаконно.

СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»), ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа»).