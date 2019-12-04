Женщина погибла в Перми в результате стрельбы

Женщина погибла и еще два человека получили ранения в результате стрельбы в Перми, которую открыл 50-летний местный житель. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на пересечении улиц Вильямса и Писарева.

По данным телеканал, сначала злоумышленник обстрелял дверь собственной квартиры. Выйдя на улицу, он начал беспорядочно стрелять по автомобилям и прохожим.

Когда на место прибыли правоохранители, стрелок открыл огонь по ним. Ранение в ногу получил сотрудник Росгвардии. Он был госпитализирован.

Стрелявший был задержан и доставлен в отдел полиции.

В конце ноября на Ботанической улице на севере Москвы три человека получили огнестрельные ранения. Инцидент произошел в субботу, 30 ноября. Сообщалось, что в ходе конфликта неизвестный выстрелил в трех граждан, а затем скрылся на автомобиле Lada.