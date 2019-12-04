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СК показал видео с места стрельбы в Перми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места стрельбы в Перми, в результате которой погибла женщина, а также два человека получили ранения. Запись размещена в WhatsApp-канале СК РФ в среду, 4 декабря.

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Инцидент произошел ранним утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми.

Ранее судимый 50-летний житель Перми в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из охотничьего ружья в своей квартире. После этого он вышел на улицу, где выстрелил в двух человек — мужчину и женщину. От полученных ранений женщина скончалась.

Кроме этого, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, находившийся в служебном автомобиле.

Следствие установило, что злоумышленник владел охотничьим ружьем незаконно.

В настоящий момент подозреваемый задержан, раненые госпитализированы.

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