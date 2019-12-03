Стрелявший по коллегам полицейский пройдет психиатрическую экспертизу

Сотруднику ППС Алексею Смирнову, который открыл стрельбу вблизи московской станции метро «Рязанский проспект», назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом 3 декабря ТАСС рассказал источник, близкий к следствию.

Эксперты намерены выяснить, был ли Смирнов психически нездоров во время совершения преступления и является ли он таковым на данный момент, находился ли он в состоянии аффекта или повышенной эмоциональной напряженности.

Адвокат Смирнова Михаил Корчагин подтвердил ТАСС назначение экспертизы его подопечному. По его словам, в материалах дела не заявлены данные о травме головы, которую мужчина получил несколько лет назад, а также не приложены видеозаписи. Всё это может повлиять на полноту выводов экспертов и ущемить права Смирнова на защиту.

По словам источника, пострадавшему подполковнику Алексею Лимонову также назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы прояснить тяжесть полученных травм.

Другой адвокат Смирнова, Александр Самухов, заявил, что потерпевший Лимонов отказался от личного участия в экспертизе, по этой причине ее проведут, основываясь на медицинских документах периода его госпитализации.

Инцидент произошел вечером 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект». Старший лейтенант Максим Веялко и подполковник Алексей Лимонов попытались задержать Смирнова, которого заподозрили в получении взятки. По данным СМИ, она составила 2 тыс. рублей, по информации других источников — 1 тыс. рублей.

Смирнов оказал сопротивление и открыл стрельбу, из-за которой Веялко погиб на месте, а Лимонов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Позже медикам удалось стабилизировать его состояние.

Отмечается, что Смирнов не пытался скрыться с места преступления — он доложил о применении оружия в дежурную часть, после чего сел в клетку для задержанных и спокойно ждал приезда следственно-оперативной группы.

В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).