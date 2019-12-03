Прямой эфир

Стрелявший по коллегам полицейский пройдет психиатрическую экспертизу

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотруднику ППС Алексею Смирнову, который открыл стрельбу вблизи московской станции метро «Рязанский проспект», назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом 3 декабря ТАСС рассказал источник, близкий к следствию.

Евсюков 2.0: что толкнуло постового на зверское убийство коллег
Обвиненный в расстреле сотрудников ОСБ полицейский мог устроить стрельбу по гражданским

Эксперты намерены выяснить, был ли Смирнов психически нездоров во время совершения преступления и является ли он таковым на данный момент, находился ли он в состоянии аффекта или повышенной эмоциональной напряженности.

Адвокат Смирнова Михаил Корчагин подтвердил ТАСС назначение экспертизы его подопечному. По его словам, в материалах дела не заявлены данные о травме головы, которую мужчина получил несколько лет назад, а также не приложены видеозаписи. Всё это может повлиять на полноту выводов экспертов и ущемить права Смирнова на защиту.

По словам источника, пострадавшему подполковнику Алексею Лимонову также назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы прояснить тяжесть полученных травм.

Другой адвокат Смирнова, Александр Самухов, заявил, что потерпевший Лимонов отказался от личного участия в экспертизе, по этой причине ее проведут, основываясь на медицинских документах периода его госпитализации.

Инцидент произошел вечером 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект». Старший лейтенант Максим Веялко и подполковник Алексей Лимонов попытались задержать Смирнова, которого заподозрили в получении взятки. По данным СМИ, она составила 2 тыс. рублей, по информации других источников — 1 тыс. рублей.

Смирнов оказал сопротивление и открыл стрельбу, из-за которой Веялко погиб на месте, а Лимонов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Позже медикам удалось стабилизировать его состояние.

Отмечается, что Смирнов не пытался скрыться с места преступления — он доложил о применении оружия в дежурную часть, после чего сел в клетку для задержанных и спокойно ждал приезда следственно-оперативной группы.

В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве задержали мужчину за стрельбу из пневматики по двору
В Нижегородской области бизнесмен подстрелил главу администрации сельсовета

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019