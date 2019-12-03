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В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

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Фото: РЕН ТВ
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В Мытищах (Московская область) мужчина набросился на сотрудника дорожно-постовой службы. Пострадавший получил ножевое ранение в область уха.

Инцидент произошел на Благовещенской улице 3 декабря, передает РЕН ТВ. Поводом для нападение стало замечание, которое полицейский сделал мужчине.

По информации телеканала, злоумышленника зовут М. Кузьмин. Он задержан.

ТАСС уточняет, что подозреваемый переходил дорогу в неположенном месте. По информации агентства, помощь пострадавшему была оказана на месте.

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы. Нападавшего задержали, пострадавшего госпитализировали.

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