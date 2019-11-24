Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Свердловской области в воскресенье, 24 ноября.

Инцидент произошел утром возле дома в Верх-Исетском районе города. Мужчину задержали за хранение наркотиков, однако тот попытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы. В ходе борьбы подозреваемый попытался отобрать оружие у полицейского. Тот, в свою очередь, сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не «охладило пыл нападавшего». Тогда лейтенант сделал выстрел еще раз — он оказался для нападавшего смертельным.

Отмечается, что полицейский доставлен в больницу с травмами руки. Ему оказывают врачебную помощь.

Следователи проводят проверку произошедшего. Возбуждено уголовное дело против погибшего за хранение наркотиков по статье 228 УК РФ.

22 ноября вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей.