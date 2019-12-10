В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек в 2018 году

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек, совершенном в 2018 году. Об этом 10 декабря ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Утром 26 августа 2018 года в Екатеринбурге на горе Уктус нашли двоих девушек, одна из которых была уже мертва. Другую доставили в больницу, однако вскоре она скончалась. Как пишет «Коммерсантъ», обеих девушек расстреляли из самодельного оружия.

Как рассказали kp.ru матери убитых, девушки отправились на гору встречать рассвет, но были убиты с наступлением темноты. Убийца выстрелил в них восемь раз, целясь в голову.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, его расследование длилось больше года при участии сотрудников регионального СУ СК России и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области. Полиция предлагала 1 млн рублей за информацию, которая поможет установить личность убийцы, сообщает телеканал «Звезда». В ходе расследования было проверено несколько тысяч человек.

Как пишет ТАСС, в октябре 2019 года матери погибших девушек пришли на личный прием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и пожаловались на волокиту. Тогда глава ведомства поручил разобраться в ситуации в кратчайшие сроки.