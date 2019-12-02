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Появилось видео задержания отца убитого в Екатеринбурге ребенка

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Фото: СК РФ
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Следственный комитет России показал видеозапись задержания отца девятилетнего мальчика, тело которого было найдено в парке Екатеринбурга.

На кадрах, опубликованных 2 декабря, видно, как два оперативника в форме полицейского спецназа и в гражданской одежде заводят мужчину в микроавтобус, а потом доставляют в помещение.

Задержанного попросили представиться и спросили, куда он направлялся, на что мужчина ответил, что хотел ехать к жене. После этого ему стали задавать вопросы про детей, чтобы выяснить, где находится второй ребенок. «Вот этот только сын», — сказал задержанный, не обращая внимания на пояснения голоса за кадром, что его жена рассказывала о двух сыновьях.

После этого следует слайд-шоу из снимков, на которых эксперт-криминалист проводит экспертизу. Предположительно, это комната скончавшегося мальчика.

Подозреваемый в убийстве сына обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Причиной смерти ребенка стала асфиксия.

«По итогам первоначальных мероприятий предварительно установлено, что мужчина расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью», — говорится на сайте СК.

Накануне, 1 декабря, сообщалось, что в Екатеринбурге в рамках этого дела была задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина. Ей предъявлено обвинение в пособничестве убийству малолетнего (ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

28 ноября тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга. Труп был закопан на территории лесопарка. Источники издания сообщили, что перед смертью мальчика били плетками, а потом засунули в рот кляп. На следующий день была задержана мать погибшего мальчика. Следователям пока неизвестно, принимала ли она участие в убийстве сына.

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