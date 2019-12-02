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Жителя Новосибирска заподозрили в убийстве пятилетней девочки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полицейские в Новосибирске задержали мужчину по подозрению в убийстве пятилетней девочки. Об этом 2 декабря сообщается на сайте регионального СУ СК России.

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Инцидент произошел вечером 1 декабря. По версии следствия, 38-летний подозреваемый проживал с женщиной и двумя ее детьми в Кировском районе города. В воспитательных целях он нанес травмы пятилетней девочке, в результате чего она умерла на месте.

Как рассказал сайту kp.ru источник издания в силовых структурах, отчим решил наказать падчерицу за то, что та отказалась читать книжку. Уточняется, что подозреваемый нигде не работал, как и его жена, ранее был судим за грабежи и кражи.

В момент совершения преступления мать ребенка находилась на лечении в больнице. Семилетнего сына женщины отправили в реабилитационный центр Новосибирска, где ему оказывается психологическая помощь.

Мужчина был задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками полиции и доставлен к следователю Следственного комитета России, уточнили в региональном СК.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи также дадут оценку работе органам опеки и попечительства.

В конце ноября в Белоруссии задержали мать девятилетнего мальчика, изувеченное тело которого было обнаружено 28 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как пишет сайт телеканала РЕН ТВ, по некоторым данным, мать мальчика проходила лечение в психиатрической больнице.

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