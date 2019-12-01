На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина. Она проходит подозреваемой по делу об убийстве девятилетнего мальчика из Белоруссии. Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах в воскресенье, 1 декабря.

Данных об участии Гайнуллиной именно в убийстве ребенка пока нет, но ее причастность к истории не отрицается. В течение двух дней она пыталась «оживить» мальчика. После того как затея не удалась, ребенка закопали в парке. Также журналистам стали известны детали допроса подозреваемой.

«На вопрос об образовании она ответила: «Ученик Бога», а про место работы сказала, что вообще не живет в этом мире», — заявил собеседник информагентства.

Кроме того, в Ura.ru изучили информацию о Гайнуллиной в интернете. По сведениям журналистов, она жила в Новом Уренгое, к религиозной деятельности приступила с 2012 года. После этого женщина отправилась в путешествие по российским и белорусским городам вместе со своими учениками. При этом официальное христианство и его постулаты она критиковала. Своих адептов она заставляла жестоко наказывать детей за провинности.

29 ноября в Екатеринбурге была задержана мать погибшего мальчика. Следователям пока неизвестно, принимала ли она участие в убийстве сына.

28 ноября тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе. Труп был закопан на территории лесопарка. Источники издания сообщили, что перед смертью мальчика били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти ребенка.