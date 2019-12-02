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Названа причина смерти девятилетнего мальчика в Екатеринбурге

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Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
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Причиной смерти девятилетнего мальчика, тело которого было обнаружено в парке Екатеринбурга, стала асфиксия. Об этом говорится на официальном сайте следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области в понедельник, 2 декабря.

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«Причиной смерти ребенка явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

В ходе следствия сотрудники СК и полиции задержали подозреваемого в убийстве — отца ребенка. «По итогам первоначальных мероприятий предварительно установлено, что мужчина расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью», — говорится на сайте СК. Задержанному было предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

Накануне, 1 декабря, сообщалось, что в Екатеринбурге в рамках этого дела была задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина. Ей предъявлено обвинение в пособничестве убийству малолетнего (ч.5 ст.33, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

28 ноября тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга. Труп был закопан на территории лесопарка. Источники издания сообщили, что перед смертью мальчика били плетками, а потом засунули в рот кляп. На следующий день была задержана мать погибшего мальчика. Следователям пока неизвестно, принимала ли она участие в убийстве сына.

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