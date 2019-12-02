В Карелии мужчину приговорили к 21 году тюрьмы за убийство школьницы

Суд в Карелии приговорил 60-летнего местного жителя к 21 году тюрьмы за изнасилование и убийство 12-летней девочки. Об этом 2 декабря сообщили на сайте регионального управления СК РФ.

«Следствием и судом установлено, что 12 сентября 2018 года подсудимый в поселке Рабочеостровск Кемского района напал на 12-летнюю девочку, которая шла в школу, оттащил ребенка с дороги вглубь лесного массива, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и причинил множественные ножевые ранения, от которых она скончалась», — говорится в сообщении.

Подсудимый спрятал тело девочки в лесу и покинул место преступления. Суд приговорил мужчину к 21 году колонии строгого режима.

Ранее, 11 октября лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за отмену моратория на смертную казнь в России для убийц женщин и детей. По мнению депутата, те, кто поднял руку на детей и женщин, те, кто лишает других жизни, должны быть наказаны, в том числе и смертной казнью.