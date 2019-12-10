Обвиняемого по делу об убийстве офицера СК отправят на принудительное лечение

Следственный комитет завершил расследование убийства сотрудника ведомства Владислава Капустина. Обвиняемого признали невменяемым, его отправят на принудительное лечение, сообщила пресс-служба ведомства 10 декабря.

В ходе обследования было установлено, что подозреваемый страдает хроническим психическим расстройством, которое «исключает вменяемость», говорится в релизе. Дело с постановлением о применении ему меры медицинского характера направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

В ведомстве назвали погибшего Капустина спокойным, мужественным, выдержанным и очень тактичным человеком.

«Руководством Следственного комитета принято решение оказывать возможную поддержку семье Владислава Капустина, у которого остался несовершеннолетний сын», — отметили в пресс-службе.

Нападение было совершено 1 октября на проезжей части возле здания СК в Техническом переулке в Москве. Напавший нанес Капустину удар ножом сзади в область груди. Полковник юстиции забежал на территорию ведомства, рассказал о случившемся и потерял сознание. Позже в тот же день он умер.

По информации «Известий», атаку совершил уроженец Санкт-Петербурга, 39-летний Сергей Григорьев. Мотивы злоумышленника неизвестны, однако источники «Известий» утверждали, что мужчина неоднократно писал жалобы на бездействие следствия.