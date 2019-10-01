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Сотрудника СК ранили ножом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Неизвестный напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета и ударил его ножом. Нападавший задержан, сообщили журналистам в ведомстве.

Инцидент произошел возле здания ведомства в Техническом переулке в Москве, возле проходной. В момент нападения пострадавший выполнял обязанности по организации приема граждан.

По информации «Известий», 40-летнего пострадавшего везут в больницу для оказания медицинской помощи. Как сообщил источник «РИА Новости», он имеет звание полковника.

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