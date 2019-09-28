Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи. Женщина-фельдшер госпитализирована с ножевым ранением.

Врачей вызвали жена и дочь Хейфеца, передает РЕН ТВ. Причины обращения не уточняются. По предварительным данным, медики пытались измерить ему давление, в этот момент 85-летний режиссер выхватил нож.

Угрозы жизни пострадавшей нет, сообщает телеканал.

По данным РЕН ТВ, соседи отзываются о режиссере положительно.

В августе в Москве пациент, недовольный качеством лечения, напал на заведующего отделением больницы. Ранее мужчина несколько недель провел в больнице. У пострадавшего зафиксировано сотрясение мозга и перелом носа.