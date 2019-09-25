Девушка в Северной Осетии умерла после нападения бывшего мужа

В Северной Осетии девушка скончалась в реанимации после травм, полученных в результате нападения бывшего мужа. Об этом «РИА Новости» 25 сентября рассказал представитель МВД по региону.

19 сентября следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, который пытался убить свою бывшую жену из-за ревности. По версии следствия, подозреваемый пришел к женщине на работу и в ходе ссоры на почве ревности нанес удары ножом в область туловища.

После этого мужчина скрылся, а девушка, потерявшая сознание, была экстренно госпитализирована в клиническую больницу в тяжелом состоянии. Согласно информации МВД, ранее мужчина уже привлекался к ответственности — в 2017 году он был оштрафован на 5 тыс. рублей за избиение супруги.

18 сентября стало известно, что в Алтайском крае задержали подростков по подозрению в двойном убийстве.