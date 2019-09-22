В Киеве мужчина связал и убил дочь из-за замечания

В Киеве мужчина связал и убил собственную дочь за сделанное ею замечание. Об этом 21 сентября сообщило агентство УНИАН.

По имеющейся информации, тело 16-летней девочки обнаружила ее бабушка. Как выяснилось позже, мужчина пришел домой в нетрезвом виде, что не понравилось его дочери, поэтому она сделала ему замечание и пригрозила уйти из дома. В ответ на это отец связал ее и задушил, после чего ушел спать.

Попытки реанимировать ребенка оказались безуспешными, прибывшие врачи констатировали ее смерть, пишет NewsOne. Также медики обнаружили на теле девушки следы от побоев и удушения. Мужчину задержали полицейские.

15 сентября сообщалось, что в городе Салават (Башкирия) 17-летнюю девушку заподозрили в убийстве семилетней сестры. По предварительной информации, девочка капризничала и мешала ей делать уроки.