Прямой эфир

Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Салават (Башкирия) 17-летнюю девушку заподозрили в убийстве семилетней сестры. Об этом на своем сайте сообщило республиканское управление СКР.

По предварительной информации, девочка капризничала и мешала делать уроки старшей сестре. Девушка решила успокоить ее и отвела ребенка в баню, где опустила голову сестры в таз и удерживала в нем.

В результате девочка захлебнулась и умерла. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело. Как пишет «РИА Новости», ранее подозреваемая не привлекалась к ответственности и не состояла на учете в полиции.

В июне сообщалось, что жительница Омска убила двухлетнюю дочь. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и разозлилась на дочь, которая ела булку и накрошила на стол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заключенного убили в колонии в Курганской области
Житель Коми попался на убийстве из-за селфи с телом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019