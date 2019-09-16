Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении

Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте. Об этом в пресс-службе управления Росгвардии по региону агентству «Интерфакс — Дальний Восток».

По предварительным данным, погибший был в гражданской одежде и во внерабочее время. Он сделал замечание мужчине и женщине за курение в общественном месте, так как это нарушение закона. В результате завязалась драка и сотрудник Росгвардии получил ножевые ранения, от которых скончался до приезда медиков.

Полиция задержала подозреваемого в тот же день. Им оказался 51-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. На данный момент решается вопрос о мере пресечении для задержанного, проводятся следственные действия.

15 сентября сообщалось, что в городе Салават (Башкирия) 17-летнюю девушку заподозрили в убийстве семилетней сестры. По предварительной информации, девочка капризничала и мешала делать уроки старшей сестре.