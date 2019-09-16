Осужденного за убийство ребенка заключенного убили в курганской колонии

Заключенный исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области был убит прямо в камере. Информацию ТАСС подтвердили в региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Убийство произошло 14 сентября. Тело заключенного обнаружили в его камере. Погибший был осужден за убийство своей 10-месячной дочери. Было возбуждено уголовное дело, в ОНК заявили, что 16 сентября начнут собственную проверку по факту произошедшего.

В мае Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО №1. Мужчина попал в больницу 28 апреля после попытки покончить с собой.

19 марта генпрокурор России Юрий Чайка заявил о необходимости жесткого контроля за устранением нарушений в местах лишения свободы. По его словам, вопрос соблюдения прав осужденных назрел давно.