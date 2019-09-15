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Житель Коми попался на убийстве из-за селфи с телом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полицейским удалось поймать убийцу благодаря тому, что он сделал селфи с телом жертвы. Об этом сообщило на сайте Следственное управление СК РФ по Республике Коми.

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Инцидент произошел в октябре 2018 года в Воркуте, где во время застолья местный житель убил приятели и сфотографировался на фоне его тела. Затем мужчина вынес всю технику их квартиры и отправился в центр города, где убил случайного прохожего и также ограбил.

После двух убийств мужчина решил отдохнуть в ресторане и похвастался перед присутствующими фотографией с первой жертвой. Он находился в состоянии сильного алкогольное опьянения, вел себя не адекватно, из-за чего были вызваны сотрудники полиции, которые доставили его в отдел.

По предварительным данным, телефон у мужчины выпал из кармана случайно. Экран был не заблокирован, а на нем правоохранители увидели фотографию с убитым мужчиной. Задержанный на вопрос полицейских ответил, что мужчина действительно мертв.

В результате в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по трем статьям, он признал свою вину в ходе следствия и был приговорен судом к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

12 сентября сообщалось, что в Калининграде задержали 24-летнего местного мужчину, подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана. Ранее тело погибшего нашли в биотуалете на улице Павлика Морозова в Калининграде.

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