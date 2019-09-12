Москвича заподозрили в убийстве жены из-за ревности

Жителя Москвы заподозрили в убийстве супруги на почве ревности. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по столице.

Инцидент произошел утром 12 сентября в квартире одного из домов на улице Маршала Тухачевского. По версии следствия, 53-летний мужчина поссорился с 39-летней женой и в порыве гнева дважды выстрелил в нее. От полученных ранений женщина скончалась на месте, сообщает телеканал «360».

На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в полиции, убийство было совершено из пистолета ТТ. Выясняется, откуда у подозреваемого оружие, снятое с вооружения российских силовых структур.

11 сентября сообщалось, что в Югре мужчину убили после просьбы не входить в квартиру в обуви.