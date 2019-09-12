Прямой эфир

Москвича заподозрили в убийстве жены из-за ревности

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителя Москвы заподозрили в убийстве супруги на почве ревности. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по столице.

Инцидент произошел утром 12 сентября в квартире одного из домов на улице Маршала Тухачевского. По версии следствия, 53-летний мужчина поссорился с 39-летней женой и в порыве гнева дважды выстрелил в нее. От полученных ранений женщина скончалась на месте, сообщает телеканал «360».

На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в полиции, убийство было совершено из пистолета ТТ. Выясняется, откуда у подозреваемого оружие, снятое с вооружения российских силовых структур.

11 сентября сообщалось, что в Югре мужчину убили после просьбы не входить в квартиру в обуви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительницу Камчатки заподозрили в убийстве двух малолетних детей
В Донбассе пьяный украинский военный расстрелял мирного жителя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019