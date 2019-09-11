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Мужчина сгорел в биотуалете в Калининграде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Тело мужчины нашли после пожара в биотуалете на улице Павлика Морозова в Калининграде. Об этом в среду, 11 сентября, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Отмечается, что трагедия произошла рядом с одной из строительных площадок. По данным следователей, обстановка на месте происшествия свидетельствовала о насильственном характере смерти мужчины, поэтому по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Личность погибшего пока не установлена. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления», — отмечается в сообщении.

Следователи начали поиск свидетелей произошедшего.

Ранее в июле в Троицком районе Челябинской области погибли двое мужчин. Их тела были найдены в выгребной яме.

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