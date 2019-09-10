В Москве продлили предупреждение о пожароопасной погоде

В Москве и Подмосковье продлили действие предупреждения о «желтом» уровне погодной опасности в связи с пожароопасностью до вечера 11 сентября. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение из-за высокой пожароопасности будет действовать до 23:00 среды, 11 сентября, уточняет агентство городских новостей «Москва». По прогнозам синоптиков, 11 сентября в столице и области ожидается температура воздуха до +25 градусов, небольшая облачность, осадков не будет.

Как отмечает НСН, в течение недели москвичей ждет теплая погода с температурой воздуха до +22…+27 градусов днем и до +14 градусов ночью. В утреннее и ночное время возможен туман. В центре погоды «Фобос» ранее отметили, что температура будет на 5–6 градусов выше климатической нормы. К выходным в регион придут кратковременные дожди и незначительное похолодание.

Ранее 9 сентября в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности на 10 сентября из-за риска возникновения пожаров.