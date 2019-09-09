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Медведев пошутил про погоду в России

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что хорошую погоду в стране «приходится ловить». Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Спасибо большое, что вы приехали в РФ, в Петербург, где сейчас стоит прекрасная погода. Надеюсь, она никого не разочарует, потому что в России хорошую погоду нужно ловить», — пошутил российский премьер на встрече перед открытием XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии в Петербурге.

На мероприятии Медведев встретился с нобелевскими лауреатами и представителями российских и международных научных организаций.

Съезд посетят более 3 тыс. человек из 52 стран, 400 зарубежных ученых, а также отечественные и иностранные компании, занимающиеся производством химической продукции и материалов.

Современная металлургия и нефтехимия, разработка новых медицинских препаратов и методов диагностики, альтернативная энергетика, химия Вселенной, химия биомассы и твердых горючих ископаемых, а также использование радиоактивных элементов в медицине войдут в список основных тем, обсуждаемых на мероприятии.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре.

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