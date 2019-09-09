В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, характер погоды будет определять антициклон. Осадков с 9 по 13 сентября не ожидается, однако по утрам возможны сильные туманы.

«Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне плюс 10-15 градусов, днем 21-26 градусов. Это июльские значения»,- цитирует синоптика «Российская газета».

В течение недели по ночам в центральной России ожидается от плюс 8 до плюс 14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 22…27 градусов тепла, в Москве - до 25.

В выходные возможны кратковременные дожди.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях также тепло – до плюс 23 градусов.

На юге России ожидаются осадки и 28…30 градусов.

В Поволжье, Саратовской и Оренбургской областях синоптики прогнозируют заморозки. Ночью столбики термометров опустятся до минус трех.

7 сентября сообщалось, что на одном из курортов Сочи выпал снег. По данным местных СМИ, столь раннего снегопада регион не видел 30 лет.