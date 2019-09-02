Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму

Предстоящая зима в России будет теплой и слякотной. Такой прогноз дал синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва» 2 сентября.

«Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей», — рассказал он.

По словам Гришковца, особенно тепло будет в январе и феврале, когда наступит «еврозима в самом худшем гриппозном состоянии», пишет «Газета.ру». В то же время синоптик допускает «волны холода».

«Очертания зимы» будут заметны только в канун Нового года, когда «природа приобретет какой-то зимний антураж».

В сентябре придет бабье лето — будет по меньшей мере на 2–3 градуса теплее климатической нормы. Октябрь будет дождливым, в ноябре ожидается «достаточно высокая» температура, добавил синоптик.

Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму. По его словам, столбики термометров опустятся ниже нуля только в ноябре.