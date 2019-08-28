Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве

В Москве будет теплая осень с дефицитом осадков и поздняя зима. Об этом 28 августа «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода осенью будет очень хорошей, средний срез по температуре говорит о том, что она будет чуть выше нормы, с дефицитом осадков в третьей декаде сентября. Будет «золотая осень», неплохая, я бы сказал», — рассказал синоптик.

Он отметил, что переход температуры к нулю и отрицательным значениям ожидается после 10 ноября, но ноябрь будет теплым. По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

«Первая и вторая декады декабря окажутся по температуре самыми теплыми, показатели будут выше нормы, и только к третьей декаде будет какой-то холод, который придаст зимнего антуража. Потом январь и февраль — тоже много осадков и достаточно высокие температуры, это говорит о том, что зима будет «скользкой», так как будут затяжные периоды оттепели, гололедные явления, ледяные дожди — то есть слякотная, скользкая теплая зима», — добавил метеоролог.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Москву уже пришло «молодое» бабье лето.