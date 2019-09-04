Синоптики предупредили москвичей о сильном затяжном дожде

Порядка 10% от месячной нормы осадков выпадет в ближайшие сутки в Москве, дождь начнется после 18:00 4 сентября и усилится к полуночи. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Сейчас дождь вплотную подошел к западу области. В Москве он начнется вечером, после рабочего дня», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Она отметила, что дождь продлится вплоть до вечера 5 сентября. По словам специалиста, из-за сильной облачности, которая будет наблюдаться в четверг днем, дневной прогрев воздуха сократится, а температура составит примерно 18–20 градусов тепла.

Ранее в сентябре синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму.