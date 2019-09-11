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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Астраханской области

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Володарском районе Астраханской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в среду, 11 сентября.

По данным следователей, погибли двое мужчин 1961 и 1973 годов рождения, а также женщина 1932 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар произошел в 1:16 (0:16 мск). Огонь охватил жилой дом и хозяйственную постройку на площади 105 кв. м. Ликвидировали возгорание в 2:40 (1:40 мск).

9 сентября сообщалось, что два человека погибли при пожаре в частном доме в Тверской области.

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