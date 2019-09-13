Суд вынес приговор убившему женщину на глазах ее малолетних детей

Суд в Волгоградской области отправил на 17 лет и 10 месяцев в колонию строгого режима мужчину, убившего женщину на глазах ее двух малолетних детей. Об этом сообщается в пятницу, 13 сентября, на сайте областной прокуратуры.

Осужденный признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»).

Суд удовлетворил исковое заявление стороны потерпевших о взыскании с подсудимого 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. «Приговор в законную силу не вступил», — отметили в прокуратуре.

Убийство было совершено в октябре 2018 года в хуторе Варламов. 22-летний мужчина ворвался в дом, где находились женщина и двое ее сыновей в возрасте двух и четырех лет, глава семьи был на работе. Нападавший несколько раз ударил женщину по голове и стал искать в доме ценные вещи. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Накануне жителя Москвы заподозрили в убийстве супруги на почве ревности. Инцидент произошел утром 12 сентября в квартире одного из домов на улице Маршала Тухачевского. 53-летний мужчина поссорился с 39-летней женой и в порыве гнева дважды выстрелил в нее.